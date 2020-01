Grêmio anuncia a contratação de Thiago Neves para 2020

Rio - A segunda-feira começou animada para a torcida do Grêmio. Através das redes sociais, o Tricolor oficializou a chegada do meia Thiago Neves, que assinou com o clube do Rio Grande do Sul por uma temporada.



Em baixa após a última temporada no Cruzeiro, o atleta chega a Porto Alegre após um pedido do técnico Renato Gaúcho e terá um contrato de produtividade.



A negociação entre as partes foi rápida. Depois que conseguiu a sua liberação junto ao Cruzeiro, o meio-campista conversou com o Grêmio e aceitou os termos propostos pelo clube.



No Tricolor, Thiago Neves vai reencontrar Renato Gaúcho, técnico com o qual trabalhou no Fluminense entre 2007 e 2008. Juntos, colocaram o time carioca na final da Libertadores da América.



A expectativa é que o jogador desembarque em Porto Alegre nesta segunda-feira para realizar exames e assinar contrato. A apresentação deve ocorrer até o fim da semana.