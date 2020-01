Lucas Paquetá pode ser envolvido em troca com jogador da Juventus

Itália - Os rumores da saída de Lucas Paquetá do Milan aumentam nesta reta final de janela de transferências. A bola da vez é uma possível ida para a Juventus em uma troca com Bernardeschi, meio campo do rival. No entanto a negociação não é fácil uma vez que o Barcelona também está na jogada podendo envolver o croata Rakitic.



O brasileiro vem sendo especulado para uma possível e um provável caminho era uma venda para o Paris Saint-Germain. Com o negócio frio e com o jogador sendo pouco utilizado, o rossonero busca outras formas de se desfazer do atleta, mas a probabilidade de que haja um negócio nesta janela de janeiro é baixa.



Federico Bernardeschi tem atuado bastante pela Velha Senhora no Campeonato Italiano e já participou de 15 partidas. A negociação ainda está distante devido as diferenças salariais entre os dois atletas. Na última partida contra o Brescia, fora de casa, Paquetá havia pedido para ficar de fora da lista dos relacionados.