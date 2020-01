Emissora comete gafe e usa imagens de LeBron James ao falar da morte de Kobe Bryant

Inglaterra - A rede britânica BBC cometeu uma gafe gigante ao falar sobre a morte do astro da NBA Kobe Bryant. Ao passar as informações sobre o acidente aéreo que vitimou o ex-jogador de basquete, a emissora usou imagens de LeBron James para ilustrar o momento.

Nesta segunda-feira, a BBC divulgou um comunicado no qual admite o erro e pede desculpas aos fãs de Bryant.

"Na cobertura de hoje a noite da morte de Kobe Bryant, no BBC News at Ten, nós erradamente usamos imagens de LeBron James em uma parte da reportagem. Nós pedimos desculpas por esse erro humano que acreditamos estar abaixo do parâmetro do programa", disse a empresa.

Kobe Bryant morreu no último domingo ao se envolver em um acidente de helicóptero na região de Calabasas, em Los Angeles. Além dele, sua filha Gianna, de 13 anos, e outras sete pessoas estavam no voo. Não houve sobreviventes.