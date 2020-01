JOGO EM CASA É TRUNFO DE VALENTIM

O Resende será o próximo desafio para Pedro Raul & Cia na Taça Guanabara, quinta-feira, às 19h15, no Nilton Santos, e o técnico Alberto Valentim espera que o Botafogo saiba tirar proveito da oportunidade de fazer mais um jogo em casa no Campeonato Carioca. Ele elogiou a postura da equipe contra o Macaé, e projeta nova atuação dinâmica e sempre em busca do gol.

"Falei algumas vezes no ano passado sobre pegar um trabalho no meio, com pouco tempo, o que fizemos foi alternar esse jogo de posse, mas temos que verticalizar, porque temos jogadores para isso. Usar mais as laterais, nossa ideia tem que ser alternar esse jogo de posse e procurar chegar o quanto antes ao campo adversário", disse o treinador.