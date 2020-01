Jornal afirma que fotos atuais de Schumacher estão sendo vendidas por mais de R$ 5 milhões na Web

Inglaterra - De acordo com o jornal inglês "Mirror", algumas fotos atuais do ex-piloto de Fórmula-1, Michael Schumacher, estão sendo vendidas por 1,2 milhões de euros (cerca de R$ 5,54 milhões) na Internet. Poucas notícias sobre o real estado de saúde do piloto são divulgadas desde que ele sofre um acidente enquanto esquiava nos Alpes franceses.

A residência onde o heptacampeão mundial de F-1 vive com a família tem um forte esquema de segurança, além de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas. No entanto, de acordo com o jornal britânico, alguém fotografou o Schumacher deitado na cama e conseguiu sair da casa com as fotos.



Segundo a publicação, a esposa do ex-piloto, Corinna teria chamado a polícia e feito queixa contra uma pessoa, cuja identidade não foi revelada. A família e os advogados insistem que as fotos violam a privacidade de Michael e prometem processar quem as divulgue.