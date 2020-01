Maradona critica nomeação de Macri para cargo importante na Fifa: 'Impostor'

Argentina - Diego Maradona não gostou nenhum pouco da nomeação do ex-presidente do Boca Juniors e da Argentina, Mauricio Macri, para o cargo de presidente executivo da Fundação Fifa. Em seu Instagram, o ídolo da Argentina, criticou a escolha feita pela entidade e chamou Macri de "impostor".

"É incrível que Macri, depois de enganar os argentinos por quatro anos, agora engane a Fifa. Aqui, só deixou fome e miséria. Depois do que nos custou escapar do FMI [Fundo Monetário Internacional], ele voltou a nos endividar para sempre. Eu peço à Fifa que, por favor, reveja esta decisão e tirem do cargo este impostor", escreveu Maradona.

A Fundação Fifa é um fundação, criada em março de 2018, paralela à entidade máxima do futebol. Tem como objetivo promover ações sociais.