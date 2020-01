Luxemburgo detona comentarista da ESPN Brasil: 'Notícia fabricada para criar atrito'

Rio - O jornalista Jorge Nicola, da ESPN Brasil, não ficou sem resposta após afirmar que o treinador do Palmeiras Vanderlei Luxemburgo estaria decepcionado com os diretores do clube paulista por não ter os nomes indicados por ele contratados. Pelo Instagram, Luxemburgo, nesta terça-feira, rebateu as declarações do comunicador, dizendo que são "fabricadas para tentar criar uma área de atrito".



A informação de Jorge Nicole foi postada, na segunda-feira, em um vídeo no canal dele no YouTube. Nicola comentou, entre outras notícias do mundo do futebol, a suposta irritação do comandante no Alviverde.



No entanto, Luxa fez questão de se manifestar ao torcedor do time paulista. Embora o Verdão não tenha feito nenhuma contratação para o reforçar o elenco em 2020, Luxemburgo negou as declarações de Nicola.



"Nosso ambiente no Palmeiras é excelente, estamos todos trabalhando muito e eu estou satisfeito com tudo que está sendo feito. Me reúno diariamente com os executivos do futebol e o presidente Galiotte tem conhecimento de todo nosso o planejamento".



"Saiu uma notícia que eu estou decepcionado já no Palmeiras e que o Palmeiras não contratou as quatro indicações que eu fiz ao Palmeiras. Bom, primeiro que ninguém sabe as indicações pois é uma conversa interna. E o jornalista que tentou inventar e criar uma situação diferente deveria vir ao Palmeiras e ver com o presidente, com o diretor executivo, com o gerente para saber se eu estou insatisfeito, se estamos conversando tranquilamente, se as coisas estão sendo feitas profissionalmente para que dê o resultado positivo", disse ele em vídeo, e seguiu:



"Esse tipo de notícia são aquelas que são fabricadas para tentar criar uma área de atrito. mas eu não caio nelas não. Só estão dando uma resposta para o torcedor do Palmeiras não acreditar em bobagem", finalizou em tom de crítica o técnico Vanderlei Luxemburgo.