Promotoria da Flórida solicita que caso do goleiro Jean seja arquivado

Rio - A promotoria da Flórida entrou com um pedido na Justiça, no último dia 21, solicitando o arquivamento da acusação de agressão movido pela esposa, Milena Bemfica, contra o goleiro Jean, ex-São Paulo e que atualmente está no Atlético-GO.

No documento, revelado pelo portal "UOL", a promotoria escreveu que "pela investigação que foi feita, é da opinião de quem subscreve que o caso não é passível de processo".

Jean e a esposa passavam férias nos Estados Unidos, quando se envolveram em uma confusão no dia 18 de dezembro e ela o acusou de agressão. Segundo o relatório, Jean agrediu Milena com oito socos.