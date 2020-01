Kobe Bryant a caminho do Hall da Fama

A lenda Kobe Bryant, morto num acidente de helicóptero no domingo, na Califórnia, que vitimou também sua filha Gianna e mais sete pessoas, será eternizado no Hall da Fama do basquete. Astro do Los Angeles Lakers, pentacampeão da NBA e bicampeão olímpico, ele estava entre os candidatos elegíveis em lista divulgada em dezembro, mas não precisará mais passar pelo processo de votação, segundo informou o jornalista Jeff Vaughn, da rede americana CBS. A homenagem é do Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, da cidade de Springfield, em Massachussetts.

Assim, o nome de Kobe Bryant entrará direto na turma de 2020. Já os finalistas serão anunciados durante o All-Star Weekend, no fim de semana de 15 e 16 de fevereiro, em Chicago. Os nomes dos eternizados no Hall da Fama serão definidos em abril durante o Final Four do basquete universitário, na cidade de Atlanta, na Geórgia. Tim Duncan e Kevin Garnett devem fazer companhia a Kobe Bryant.

INVESTIGAÇÃO

O acidente segue sob investigação. As autoridades dos Estados Unidos já informaram que o helicóptero não tinha o sistema de prevenção e aviso de terreno, que poderia ter evitado o choque em uma colina de Calabasas. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes informou que recomendou há 16 anos a obrigatoriedade desse sistema, mas até hoje a Administração Federal de Aviação só exige para helicópteros que atuam como ambulâncias.