Torcida faz campanha por patrocínio

Ainda à espera da confirmação oficial da contratação do apoiador japonês Keisuke Honda, de 33 anos, a torcida alvinegra mais uma vez mandou bem no Twitter. Na rede social, a galera usou a hashtag '#HondaPatrocinaOBotafogo', fazendo com que a frase ficasse entre os assuntos mais falados no mundo, assim como aconteceu com a campanha que convidou o jogador para atuar pelo Glorioso.

Muitos torcedores, inclusive, prometeram comprar um carro da montadora, caso a parceria fosse concretizada. Pelas redes sociais, a Honda informou que ainda não tem estratégias de patrocínios para clubes de futebol, mas desejou sorte ao Botafogo.

Já as negociações com o meia japonês estão em andamento, e discute-se o tempo de contrato e o acordo salarial. A expectativa é de um desfecho positivo até o fim desta semana.