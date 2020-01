Mauro Cezar vê comemoração exagerada de torcedores do Fluminense após vitória sobre o Flamengo

Rio - O Fluminense derrotou o Flamengo por 1 a 0 no Maracanã. O Rubro-negro atuou com uma equipe formada por jogadores sub-20 e o Tricolor, apesar de desfalques por lesões e por jogadores que estão disputando o Pré-Olímpico, colocou em campo o que poderia por de melhor. Na opinião do comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, a comemoração dos torcedores do clube das Laranjeiras, após o resultado foi exagerada.

"Acho que a comemoração foi exagerada, porque o Flamengo jogou com um time sub-23. Acho que o Fluminense teve dificuldades demais na partida. Infelizmente me parece uma atitude de quem desconhece o tamanho do próprio clube que torce", afirmou o comentarista.

Com o resultado, o Fluminense manteve o aproveitamento impecável na Taça Guanabara e deu mais uma passo para buscar a classificação para a semifinal da competição.