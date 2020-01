Revelação do Fluminense avalia adaptação na Inglaterra e relembra ex-clube: 'Acompanho sempre que posso'

Rio - Mais uma joia brasileira vendida com menos de um ano de profissional, João Pedro estreou no início de janeiro no Watford. O atacante, que chegou a ter números comparados com o início da carreira de Ronaldo Fenômeno, falou sobre sua ambientação na Inglaterra.



"A adaptação está muito boa. Pensei que seria muito mais difícil, mas está sendo tranquilo. O pessoal do clube me recebeu muito bem. Todos estão sempre dispostos a me ajudar. O futebol aqui tem mais intensidade e o jogo tem mais força e contato físico", disse João Pedro, com exclusividade ao LANCE!.



O atacante apareceu em um vídeo no canal oficial do Watford no YouTube sendo entrevistado pelo goleiro Gomes, com quem mantém uma ótima relação. Ele não poupa elogios ao compatriota.



"Gomes é fundamental. Ele me ajuda em tudo que eu preciso, é uma pessoa excepcional! E com certeza ter um brasileiro no elenco ajuda muito na adaptação, tanto dentro quanto fora de campo também", destacou.



Confira um bate-bola exclusivo com o atacante João Pedro:



Você saiu do Flu bastante criticado pela torcida. Logo depois revelou ter jogado com infiltrações. Como foi para você receber essas críticas logo no primeiro ano de profissional?



"Acho que é normal, faz parte receber críticas. Algumas eu absorvia, pois acho que eram construtivas, mas algumas eu também não ligava. Faz parte"



Acha que a torcida foi impaciente com você? Guarda alguma mágoa?



"Eu não acho que a torcida foi impaciente , mas acredito que em alguns jogos me cobraram de forma desnecessária, em excesso".



O que mudou do João Pedro que saiu do Rio para o da Inglaterra? Já dá para notar alguma diferença dentro e fora de campo?

"Agora eu tenho mais maturidade para correr atrás de novos desafios. Continuo trabalhando forte dentro e fora de campo para alcançar os objetivos que almejo".



Tem acompanhado a boa fase do Fluminense no Carioca? Pretende voltar ao clube algum dia?



"Sim. Acompanho sempre que posso. Fiz muitas amizades dentro do clube. O Fluminense foi o clube que me revelou. Sou muito grato a eles".



Você viveu um Fluminense lutando para não cair e agora no Watford também encontra o time em uma fase complicada, na 19ª colocação. Como é para você? Acha que dá para sair dessa?



"Acho que sim. O Watford é um time excelente. Temos que continuar trabalhando para isso".



*Sob supervisão de Fábio Storino