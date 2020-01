Apresentador do Grupo Globo diz que gritos de torcedores do Fluminense foram 'atitude cruel'

Rio - Os gritos de alguns torcedores do Fluminense no clássico que chamaram o Flamengo de "time assassino" foram alvo de análise do programa "Seleção SporTV". Na opinião do apresentador André Rizek, a atitude foi condenável.

"Sou um crítico da forma como o Flamengo lidou com isso, mas acho cruel atribuir a toda a instituição isso tudo. Tenho um amigo que foi ao jogo com o filho de 9 anos e aquilo mexeu com o menino", afirmou.

O apresentador ainda fez questão de afirmar que a maioria dos torcedores do Flamengo que ele conhece foram solidários com os familiares.

"Todos os torcedores do Flamengo que eu conheço se mostraram bem sensibilizados e fizeram cobranças em relação a diretoria do clube carioca", disse.