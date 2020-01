Reinier revela que está aprendendo espanhol por WhatsApp e séries

Espanha - O meia Reinier, de 18 anos, esta na Colômbia, disputando o Pré-Olímpico para Tóquio com a Seleção. Titular no último jogo, contra a Bolívia, no qual o Brasil venceu por 5 a 3, o jogador assinou recentemente com o Real Madrid revelou que já esta estudando espanhol.



"Estou estudando pelo WhatsApp com uma professora que me manda tarefas e áudios. Também assisto séries, que me ajudam bastante. Meu pai viveu na Espanha, jogou futsal lá e sabe um pouco. Minha mãe também está aprendendo. Creio que seremos muito felizes. Os idiomas ajudam na comunicação em campo e na vida", disse Reinier.



O Brasil está na liderança do grupo B, com nove pontos em três jogos, e na próxima rodada, a última da primeira fase, enfrenta o Paraguai, amanhã, às 22h30 (de Brasília). O Pré-Olímpico classifica duas seleções para os Jogos de Toquio-2020.