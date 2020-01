Titular da Seleção, Alisson assume a liderança do ranking de jogos sem levar gol no Inglês

Liverpool, Inglaterra - O Liverpool segue imparável e caminhando a passos largos rumo ao título da Premier League. Na última quarta-feira, em partida atrasada da 18ª rodada, os Reds contaram com gols de Salah e Chamberlain para vencerem o West Ham, por 2 a 0, fora de casa. Além da dupla, quem se destacou, mais uma vez, foi Alisson. Com grandes defesas, o camisa 1 saiu de campo pela oitava vez sem sofrer gols na atual edição do Campeonato Inglês, fato que já o coloca na liderança do ranking de clean sheets do torneio.



"Graças a Deus, esse início de ano tem sido tão bom quanto foi 2019. Estamos fazendo uma campanha sensacional e fico feliz por estar contribuindo com boas atuações. Sabemos que a cada rodada, nossas chances de conquistar o título aumentam, mas também temos a consciência de que precisamos manter o foco e não relaxar de jeito nenhum. Estamos muito bem, mas ainda faltam muitas rodadas”, declarou.



Com o triunfo sobre o West Ham, o Liverpool chega a 70 pontos em 72 possíveis e abre 19 para o vice-líder Manchester City. Alisson, por sinal, também não sabe o que é perder nesta temporada. Até aqui, o goleiro disputou 23 jogos, venceu 20 e empatou três. Além disso, o camisa 1 ainda soma uma assistência dada para Salah no triunfo por 2 a 0 no clássico contra o Manchester United.



Desde que chegou à Inglaterra, o brasileiro realizou 74 partidas, saiu de campo 37 vezes sem ser vazado e foi um dos protagonistas na conquista da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes, além de ter terminado a Premier League 2018/19 como o goleiro menos vazado, com mais clean sheets e vencedor da Luva de Ouro.



Suas grandes atuações, inclusive, lhe renderam uma série de prêmios individuais. Alisson foi eleito o melhor goleiro do mundo pela FIFA, pela Uefa e pelo Globe Soccer Awards, ganhou o prêmio Samba de Ouro dado ao melhor jogador brasileiro atuando na Europa, ficou com o troféu de melhor atleta da posição na vitoriosa campanha do Brasil na Copa América, foi o grande vencedor do recém-criado Troféu Yachine, a Bola de Ouro dos goleiros, elaborado pela tradicional revista France Football, e ainda ficou no Top 10 do Ballon d’Or.