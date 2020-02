Goleiro passa mal em treinamento do São Paulo e é levado para hospital

Rio - O São Paulo sofreu um susto na manhã deste sábado durante treinamento no CT da Barra Funda. Isso porque Júnior, o terceiro goleiro do elenco, passou mal na atividade e precisou ser levado para o hospital para ser avaliado de forma detalhada. Apesar da preocupação, o clube já tranquilizou os torcedores sobre o estado de saúde do jogador nas redes sociais oficiais.



Júnior chegou a desmaiar durante o trabalho desta manhã e assustou a todos que estavam no gramado, mas foi prontamente atendido pelo departamento médico do Tricolor, que mesmo assim optou por levá-lo a um hospital. O arqueiro foi de ambulância para o HCor, com o qual o clube tem uma parceria. A princípio, os exames serão feitos por precaução e o atleta não preocupa.



Para tranquilizar o torcedor e o público em geral, o São Paulo postou uma mensagem em suas redes sociais sobre o estado de saúde de Júnior, além de agradecer o carinho que foi demonstrado pelos são-paulino nessa situação. Confira a mensagem que foi divulgada no Twitter oficial do clube:



"Pessoal, o nosso goleiro Junior está bem, consciente e agradece pela mensagem de todos. Ele sofreu um desmaio durante o treino, foi prontamente atendido pelos médicos do clube e agora está passando por exames e avaliações no hospital. Valeu pelo carinho, torcida são-paulina!".



Júnior é proveniente das categorias de base do São Paulo, e integrou equipes vitoriosas por lá antes de subir para o profissional. Aos 21 anos ele é o terceiro goleiro elenco, atrás de Lucas Perri na hierarquia. Além disso reveza a posição com Thiago Couto, recentemente promovido de Cotia.



A expectativa agora é saber se o goleiro estará pronto para ser relacionado para a partida da próxima segunda-feira, diante do Novorizontino, no Morumbi, às 20h, pela quarta rodada da fase de grupos do Paulistão-2020.