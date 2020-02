Neymar convida jogadores para festão de aniversário e irrita treinador do PSG, diz jornal

Rio - Após sair uma notícia sobre Neymar ter recusado celebrar o aniversário dele em grande estilo em meio ao Campeonato Francês, os comentários sobre o astro do PSG foram citadas por Thomas Tuchel, treinador do clube. Segundo a "Reuters", a festa teria irritado o comandante.



No dia 5 de fevereiro, Neymar fará 28 anos e pretende fazer uma festa ao estilo "Noite de Branco". Segundo informado pelo "UOL", Maiara e Maraisa e o cantor Rodriguinho farão parte da trilha musical da festa, além de ter nomes como Gabriel Medina, Luciano Huck e Thiaguinho como convidados.



O que teria irritado Tuchel foi a ideia do festão ser uma distrição aos atletas, que também foram chamados por Neymar. A festa, que será neste domingo, poderia ser um problema, já que a equipe viaja para atuar contra o Nantes, na terça (4).



"O aniversário do Ney é uma distração, dá a impressão de que não somos sérios. Dá a impressão que não estamos 100% focados", afirmou o treinador Tuchel, ao L'Equipe.



Segundo informações do jornal francês L'Equipe, o local, a casa noturna Yoyo, escolhido por Neymar para comemorar os 28 anos, é uma clube moderno, no coração do Palácio de Tóquio, em Paris, onde geralmente são feitos eventos de música, cultura e festas.



Além do jogo de terça, em Nantes, o Paris Saint-Germain enfrenta, fora do país, o primeiro duelo dele nas oitavas da Liga dos Campeões, no dia 18 de fevereiro.