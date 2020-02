Ex-piloto de Stock Car sofre parada cardíaca e morre aos 62 anos

Paraná - O ex-piloto de Stock Car, Afonso Celso Rangel Santos, morreu neste domingo vítima de parada cardíaca. Ele tinha 62 anos e era pró-reitor de Planejamento e Avaliação da Universidade Tuiuti do Paraná. A informação foi divulgada pela instituição nas redes sociais.

Como piloto de Stock Car, Afonso competiu entre as décadas de 1980 e 1990. Ele chegou a se candidatar à prefeitura de Curitiba nas últimas eleições, em 2016, pelo PRP.

O velório do ex-piloto começou neste domingo às 18h30, no Cemitério Parque Iguaçu, em Curitiba. O sepultamento está marcado para segunda-feira, às 10h, no mesmo local.