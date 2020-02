Com gol no fim, Botafogo vence clássico e elimina o Vasco da Taça Guanabara

Rio - No primeiro encontro entre Botafogo e Vasco na temporada, o clube de General Severiano levou a melhor sobre o rival, venceu por 1 a 0 na tarde deste domingo, no Nilton Santos, e segue vivo na briga por uma vaga nas semifinais da Taça Guanabara. O gol do atacante Igor Cássio, já no final da partida, eliminou o Cruzmaltino do turno do Campeonato Carioca.

De olho no compromisso da próxima quarta-feira diante do Caxias, no Rio Grande do Sul, pela primeira fase da Copa do Brasil, o Alvinegro poupou apenas três titulares (o zagueiro Joel Carli, o volante Cícero e o atacante Pedro Raul). Já o Gigante da Colina foi além, entrou com 11 reservas. A estratégia do técnico Abel Braga foi preservar a equipe principal para o jogo contra o Oriente Petrolero, também na quarta, em São Januário, pela primeira fase da Copa Sul-Americana.

A etapa inicial foi de muita correira e disposição, muito mais pelo lado da molecada do Vasco. O Botafogo, em situação menos desesperadora no turno, pareceu sonolento e desinteressado no começo do clássico. Além disso, sofreu com o problema de falta de criação e velocidade pelo meio. Emoção mesmo só na quatro bolas nas traves — duas para cada lado. Apesar da boa apresentação cruzmaltina, a torcida voltou a pegar no pé de Abelão, que segue pressionado no cargo.

O Botafogo voltou devagar para a segunda etapa. Com os garotos animados, o Vasco partiu para cima e criou suas melhores oportunidades pelo lado esquerdo do campo. A defesa alvinegra, no entanto, comandada por Marcelo, se saiu bem em quase todas as disputas. E quando o empate sem gols parecia que iria prevalecer, o volante Caio Alexandre fez belo lançamento para Bruno Nazário, que avançou pela direita e cruzou rasteiro para Igor Cássio.

O camisa 18 perdeu na primeira conclusão, mas, contando com a sorte, a bola voltou em seu peito e entrou.