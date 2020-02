Bizarro! Jogador dá cartão amarelo para árbitro em partida na Inglaterra; veja vídeo

Uma cena incomum chamou atenção durante o jogo entre Preston North End e Swansea, válido pelo Championship, a segunda divisão do Campeonato Inglês.

O jovem atacante Rhian Brewster, de 19 anos, viu que o árbitro deixou cair o cartão no gramado, pegou para entregar e aproveitou para lhe mostrar o amarelo, causando risos no juiz. Veja o vídeo:

Brewster, que está emprestado pelo Liverpool ao Swansea, fez o gol do empate por 1 a 1. E, curiosamente, ele levou um cartão amarelo nesta partida, por uma falta cometida de forma mais pesada.

A cena foi bem parecida com uma de Paul Gascoigne, em 1995. Naquela ocasião, o astro inglês viu que o árbitro deixou o cartão cair no gramado e também aplicou o amarelo, mas o juiz não achou graça e devolveu a punição ao atleta.

No Brasil, uma situação semelhante aconteceu numa partida do Botafogo diante do Estudiantes, da Argentina, pela Copa Sul-Americana. Mas o jogador em questão não estava brincando.

O zagueiro André Luís se desentendeu com o árbitro Carlos Chandía e arrancou o cartão amarelo da mão do juiz, "aplicando" uma punição ao homem do apito. Obviamente que o defensor acabou sendo expulso de campo depois disso. Relembre no vídeo: