Neymar pode ser convocado pelo Comitê de Disciplina após discussão com árbitro

França - Na última partida do PSG, Neymar levou um cartão amarelo após aplicar uma "lambreta" no adversário. De acordo com o jornal "L'Equipe", o jogador pode ser convocado ao Comitê de Disciplina, parar prestar esclarecimentos, em virtude da discussão que teve com o árbitro, após ser advertido pelo drible, na vitória da sua equipe diante do Montpellier.

O lance que gerou muita discussão na Web e nos programas esportivos aconteceu aos 36 minutos da primeira etapa. Neymar recebeu pela esquerda e tentou passar por Souquet, que chegou firme na jogada. Em seguida, o brasileiro deu uma lambreta no adversário e acabou sendo repreendido pelo juiz com um cartão amarelo.

Em um vídeo veiculado pelo canal "Plus France, Neymar aparece voltando ao vestiário no intervalo reclamando com o árbitro Jerôme Brisard: "Jogo futebol, não falo p... nenhuma e ainda tomo amarelo?", disse o camisa 10.

"Be patient é o caralho! VSF!'



Neymar revoltado com a arbitragem após o juiz chamar a atenção pela lambreta e tomar amarelo por discutir sobre isso.pic.twitter.com/lpQiKIEjQv — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) February 1, 2020

Brisard por sua vez, pediu para que o atleta fique calmo (be patient em inglês), revoltando Neymar:"Be patient é o c... vai se f..!". Em seguida, o atacante jogou uma garrafa na parede antes de entrar para o vestiário.