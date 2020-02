Escola de surfe promove evento com ícones do esporte brasileiro na praia da Barra da Tijuca

Rio - Escola de surfe de Carlos Burle sediará o lançamento do evento que acontece na manhã desta terça-feira (4), na praia da Barra da Tijuca à partir das 7h. Com ele estarão outros ícones do esporte Brasileiro como Nalbert, Lars Grael, Clodoaldo Silva, Isabel Swan, Joana Cortez, Priscilla Cachoeira e Daniel Gregg.



Durante o evento, os convidados irão participar de um networking com os atletas e em seguida poderão praticar atividades como Surfe, Beach tennis, Voley de praia, Rugby e MMA.



O Sou do Esporte Experience tem como intuito promover o esporte com o mais alto desempenho, de forma global e sustentável, promovendo experiências de pessoas comuns junto de grandes nomes do esporte.