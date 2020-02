Minas Gerais - O futuro de Dedé ainda está indefinido. Após liberar o zagueiro para negociar com um clube chinês, o Cruzeiro solicitou que o defensor se reapresente à Raposa. Isso tudo, porque não houve acordo entre o brasileiro e a equipe do futebol asiático. As informações são do site Superesportes.

De acordo com o portal, a epidemia do novo coronavírus é vista pelo Cruzeiro como grande responsável para que a saída do zagueiro não tenha se confirmado. Voos e viagens de trem estão suspensos pela China para evitar uma propagação ainda maior do vírus.



Ex-clube de Dedé, o Vasco ainda alimenta esperanças de contratar o jogador. No entanto, o alto salário pedido pelo defensor deixa a situação ainda improvável. O zagueiro defendeu o Cruzmaltino de 2009 a 2013. Pelo Cruzeiro, Dedé esteve em campo em 188 jogos e marcou 15 gols pelo time mineiro.