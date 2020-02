Saiba quais serão os esportes narrados por Everaldo Marques no SporTV

Rio - O Grupo Globo já definiu quais serão os desafios de Everaldo Marques no SporTV. O narrador será o titular nas transmissões da NBA no canal e será escalado para alguns jogos de futebol no Premiere. Além disse, ele será uma espécie de "coringa" nas Olimpíadas de Tóquio, onde acompanhará diversos esportes. As informações são do "Observatório da Televisão".

O esforço da Globo para contratar Everaldo se justifica. A emissora vinha sendo pressionada pela NBA por conta da falta de um nome forte nas transmissões dos jogos, o que poderia estar influenciando na audiência, que não tem emplacado.

Pelo lado de Everaldo, pesou a vida pessoal. No SporTV, ele terá uma rotina menos intensa do que na ESPN e terá mais tempo para a família. Além disso, o narrador se viu animado com novos desafios após quinze anos na mesma empresa.