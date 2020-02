Barcelona vive crise interna envolvendo Messi e jornais espanhóis repercutem

Espanha - A imprensa espanhola só consegue abordar sobre a crise instaurada no Barcelona após as declarações de Abidal culpando os jogadores pela demissão do ex-técnico Ernesto Valverde. A entrevista dada ao jornal "Sport" foi prontamente rebatida por Messi nas redes sociais. Na Catalunha, os meios tratam a situação com receio devido ao contrato do craque argentino poder ser rompido ao fim desta temporada e sua fartura com os problemas do clube. Em Madri, a imprensa classifica a fase do clube como um momento de autodestruição.



Tanto o "Sport" quanto o "Mundo Deportivo" concordam que Messi não aguenta mais os problemas do Barcelona que vão além das palavras proferidas por Eric Abidal. Este foi o estopim de uma crise aberta no gigante espanhol que pode abrir uma crise sem precedentes.



O "Sport" lembrou de outros momentos de chateação do argentino, como quando deu uma entrevista ao jornal em que disse que gostaria que Neymar viesse nesta temporada, mas também por estar em desconforme com políticas esportivas da instituição. Além disso, o maior jogador da história dos blaugranas também não ficou satisfeito com a forma como Valverde foi demitido e nem da maneira com que a última janela de transferências foi administrada.



O "Mundo Deportivo" diz que Lionel não quer que fique com uma imagem negativa como se fosse dono do clube, como quem vende e quem compra jogadores ou quem demite e contrata treinadores. Além disso, há o temor por haver uma cláusula no contrato do camisa 10 em que só ele poderá decidir se irá continuar no Barça ou não depois do dia 30 de junho.



Já em Madri, capital espanhola, o "Marca" cita que a crise vem de muitos anos e cita alguns motivos que podem gerar a autodestruição do clube. O primeiro é o técnico, Quique Setién, em que se diz que o sonho de treinar o Barcelona pode se tornar um pesadelo com um vestiário em pólvora e jogadores carentes de motivação. O segundo seria um mandato ruim de Bartomeu, que poderia antecipar as eleições presidenciais e sair do clube mais cedo. E, por mim, o motivo final seria a falta de motivação de jogadores consagrados, mas que estão insatisfeitos com a situação.



O jornal acredita que o Barcelona irá precisar passar por uma reformulação, uma profunda renovação e agir de maneira acertada no mercado de transferências. Além disso, eles indicam que a equipe deve passar o ano sem títulos, pois qualquer caneco levantado poderia disfarçar os problemas e mudanças não seriam feitas para criar um outro Barça que jogue bem e que ofereça a Messi uma saída a altura do que é como jogador.