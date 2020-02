França - O técnico do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, não gostou nada da festa de aniversário de Neymar. Após a vitória de 2 a 1 do PSG sobre o Nantes, na última terça-feira, o treinador foi questionado se os jogadores estavam cansados por conta da festa do brasileiro.

"Sim, mas o que posso fazer? Se eu deixar de lado todos os jogadores que estavam na noite [festa], não tenho time. É assim que é", declarou Tuchel.