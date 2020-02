Coincidência? Neymar desfalcou seus times próximo ao aniversário da irmã nos últimos cinco anos

França - O atacante Neymar Jr. coleciona uma sequência curiosa na carreira: o jogador coincidentemente está fora dos jogos próximos ao aniversário da irmã, Rafaella Santos, que é dia 11 de março. Desde 2016, ele fica lesionado ou suspenso nas proximidades do festejo.



O atacante do PSG se lesionou na costela e ficou fora da vitória da equipe francesa por 2 a 1 contra o Nantes, pelo Campeonato Francês. Além disso, a lesão do atleta ainda deve tirar o camisa 10 de campo.



Segundo levantamento do jornal espanhol "Sport", está é a quinta vez que o jogador se machuca na data próxima ao aniversário da irmã.



Veja o motivo das ausências em cada ano:

2014/15: Suspenso

2015/16: Suspenso

2016/17: Lesionado

2017/18: Lesionado

2018/19: Lesionado