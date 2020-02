Tragédia! Jornalista argentino do 'Olé' morre afogado em praia no sul do Brasil

Um jornalista do periódico argentino "Olé" morreu afogado, na manhã desta quarta-feira, na praia de Canavieiras, em Florianópolis. Marcelo Pagliaccio, de 32 anos, estava curtindo férias no Brasil com amigos e não resistiu com a quantidade de água nos pulmões.



Segundo informações de colegas e policiais, Marcelo retornava de uma festa na cidade e iria ao local onde estava hospedado, uma pousada. Contudo, ele e os colegas decidiram mergulhar no mar durante o amanhecer.



Ainda segundo informações, os amigos perceberam de Marcelo estava se afogando e logo tentaram reanimar com massagens cardiopulmonares no argentino. Contudo, a vítima, que parecia reagir, teria engolido muita água e morreu na ida ao hospital.

Os familiares do argentino receberam o auxílio do consulado argentino no Brasil. As irmãs de Marcelo virão ao Rio para retornar com o corpo.



"Dor e mais dor. Porque se foi um grande rapaz. Porque tinha muito a viver. Porque Paglia, como todos chamamos, era isso: um grande garoto. Olé está de luto", lamentaram, em nota, os colegas de Marcelo do jornal "Olé".



No site do periódico, uma das manchetes no site do portal é uma nota feita pelos companheiros sobre o jornalista. A nota ainda lembra que, em 2014, durante a Copa do Mundo no Brasil,o jornalista argentino Jorge "Topo" López, de 38 anos, morreu em São Paulo quando o táxi em que ele se encontrava foi atingido por um veículo ocupado por bandidos que fugiam da Polícia Militar.