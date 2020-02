CBF demite Washington após conduta do ex-jogador na partida entre Caxias e Botafogo

Diretor de desenvolvimento da CBF, o ex-atacante Washington foi demitido do cargo nesta quinta-feira. A decisão da entidade se deu por conta do episódio da última quarta-feira, onde o ex-jogador foi visto no banco de reservas na partida entre Botafogo e Caxias, válido pela primeira fase da Copa do Brasil.



Durante a partida, o 'Coração Valente' foi até a comissão técnica do clube gaúcho e mostrou uma imagem da partida através do celular. De acordo com o jornal 'O Globo', a CBF considerou a atitude de Washington como 'grave, porque gerou interrogações sobre interferência externa na atuação da arbitragem.'



A partida terminou em 1 a 1 e com o Botafogo classificado à próxima fase. O clube carioca teria ficado incomodado com o comportamento do ex-atacante e já preparava uma reclamação formal à CBF antes mesmo de saber do desligamento do diretor do cargo.