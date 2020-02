Diretora de escola que comemorou morte de Kobe Bryant é afastada de sua função

Rio - A diretora de uma escola de ensino médio localizada em Camas, na cidade de Washington, nos Estados Unidos, foi afastada após ter feito uma publicação nas redes sociais comemorando a morte de Kobe Bryant. Na postagem, Liza Sejkora relembrou quando o ex-jogador de basquete foi acusado de estupro em 2003.



"Não vou mentir. Parece que o carma pegou um estuprador hoje", publicou Liza nas redes sociais. A publicação foi retirada após receber críticas e a diretora se defendeu em outra postagem.



"Você é livre para me julgar pelo post, assim como eu sou livre para julgar a pessoa de quem o post falava", disse.

Kobe Bryant foi acusado de estupro por uma camareira em 2003, no Colorado, Estados Unidos. O processo foi encerrado após a acusadora não comparecer em uma audiência e aceitar um acordo sigiloso com o astro da NBA. Após a repercussão da postagem, a diretora reconheceu estar arrependida.



"Tenho algumas experiências pessoais que geraram a minha reação visceral. Essa foi uma situação onde eu não pensei antes de postar, e me arrependo terrivelmente por isso", explicou.



Liza Sejkora ficou na direção da Camas High School por três anos e foi afastada por tempo indeterminado, enquanto uma decisão definitiva é estudada pela comunidade escolar. A diretora ainda enviou uma carta pedindo desculpas para os pais dos estudantes da unidade.



"Gostaria de me desculpar por sugerir que a morte de alguém é merecida. Foi inapropriado e sem noção. Eu peço desculpas pelo desequilíbrio que causei em nosso ambiente de aprendizado hoje. Eu amo ser diretora na Camas High School. Temos estudantes tremendos, diretoria e a comunidade. Eu aprendi uma lição importante e espero que eu possa ter sua confiança de volta", dizia um trecho da carta.



Ídolo do Los Angeles Lakers, Kobe Bryant foi cinco vezes campeão da NBA, duas vezes o melhor jogador das finais e uma vez da temporada, além de ser quarto maior pontuador da história da liga. O ex-jogador, que se aposentou em 2016, morreu em acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia, no último dia 26 de fevereiro.