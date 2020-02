Werley dedica gols em vitória do Vasco a primo morto em incêndio do Ninho: 'Muito difícil'

Rio - O Vasco encerrou sua participação na Taça Guanabara vencendo a Portuguesa por 3 a 2, em Bacaxá. Os gols da partida foram marcados por Werley duas vezes e Germán Cano para o Cruzmaltino, Chay e Maicon Douglas marcaram para Lusa carioca. Jogando com a maioria do time titular contra na última partida da fase, o time de Abel Braga terminou a primeira fase da competição com apenas sete pontos conquistado e na quarta posição do grupo B.



Autor de dois gols na partida, Werley se emocionou e lembrou do primo Pablo, que há um ano foi uma das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu:



"Dedico a minha família, né? Ontem fez um ano da perda do meu primo, foi um dia muito difícil para todos nós. Então hoje um pouco de alegria para toda minha família de Oliveira-MG, para os meus filhos, minha esposa. Todos eles.



Foram os primeiros gols de Werley com a camisa do Vasco, em 60 jogos. A próxima partida do Vasco vai ser pela Copa do Brasil. O clube carioca vai fazer sua estreia contra o Altos do Piaui, em jogo único, o Cruzmaltino tem vantagem do empate por jogar fora de casa.