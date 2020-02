Jardine escolhe Ricardo Graça para substituir Nino, e Reinier será titular; veja a provável escalação O zagueiro do Vasco vai substituir o defensor do Fluminense, que está fora do clássico por suspensão; Caio Henrique voltará a ser titular na lateral esquerda, no lugar de Iago, e Reinier entrará na vaga de Antony no meio de campo