Najila Trindade vai acusar Neymar de patrocinar rede de prostituição na França, diz portal

Rio - A modelo Najila Trindade, que acusou Neymar de abuso sexual em 2019, irá acusar novamente o camisa 10 do Paris Saint-Germain. O motivo agora é que o atleta estaria patrocinando uma rede de prostituição, que levaria mulheres do Brasil à França para serem exploradas.



O advogado da modelo, Cosme dos Santos, estaria reunindo as informações para entregar a acusação à Justiça francesa, segundo a notícia do programa "Fofocalizando", do canal SBT. A ideia seria apostar na acusação longe da Justiça brasileira.



Vale lembrar que Neymar teve o processo contra ele arquivado pela Justiça brasileira por falta de provas, outro motivo que teria levado ao advogado não protocolar acusações contra o jogador no país.



Além da acusação de estupro, o jogador do PSG é investigado no Brasil por ter compartilhado fotos íntimas da modelo nas redes, mas o MP pode recomendar a absolvição de Neymar por se defender da acusação de estupro.