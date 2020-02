Sem acordo com o Flamengo, Globo decide exibir semifinal entre Boavista e Volta Redonda

Rio - Sem poder transmitir o Fla-Flu por conta da falta de acordo com o Flamengo, a TV Globo bateu o martelo: irá exibir a semifinal entre Boavista e Volta Redonda, no próximo domingo, às 16 hrs, em Bacaxá. A narração será de Luis Roberto, com comentários de Roger Flores e Pedrinho. A informação é do portal "Observatório da Televisão".

A emissora havia cogitado exibir um final no horário, devido ao baixo apelo da partida, mas acredita que pode garantir uma boa audiência no Rio.

Com a exibição, o domingo terá futebol em dose dupla na tela da Globo. Mais cedo, ás 11 hrs, Galvão Bueno comandará a transmissão da Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Athletico-PR.