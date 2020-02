Empresário de jogador do Corinthians, sobre Rizek: 'Minha vontade é esfregar sua cara no asfalto'

Empresário de Pedrinho faz post em tom de ameaça a André Rizek - Reprodução

Rio - Nesta quarta-feira (12), mais uma polêmica envolvendo o empresário do meia-atacante Pedrinho, Will Dantas, estourou na web. Tudo aconteceu depois do apresentador do SporTV, André Rizek, criticar as expectativas em torno do camisa 10 corintiano, que, na visão do jornalista, são exageradas."É muito mistério pra pouco jogador. No fundo, o problema é a expectativa que a gente criou de ver no Pedrinho, um cracaço. E, talvez, ele seja isso aí que ele foi no Pré-Olímpico: um bom jogador, capaz de uns bons momentos no jogo, mas que não vai ser aquele craque que muita gente imaginou que seria", afirmou Rizek.Will Dantas não deixou barato, e, na manhã desta quarta, colocou um texto em seu stories no Instagram criticando Rizek em tom de ameaça."Muita gente pedindo para eu dar a resposta e colocar um covarde que se diz 'jornalista' no lugar dele. Esse mesmo covarde já disse que o Neymar não é craque, esperar o que de um lixo desses. A minha vontade era de encontrá-lo teti a teti (sic) e esfregar a cara desse baitola no asfalto" diz parte do texto.