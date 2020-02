Mercedes de Dani Alves é roubada em SP

Consagrado na Europa e campeão da última Copa América com a seleção brasileira, o lateral-direito Daniel Alves, que atua pelo São Paulo desde agosto de 2019, teve um de seus carros roubado em um estacionamento na Zona Oeste da capital paulista. Avaliada em R$ 512 mil, a Mercedes-Benz GLE400 do jogador, de 36 anos, estava na região de Alto de Pinheiros.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o dono do estacionamento e o manobrista falaram com os responsáveis pelo caso. Eles contaram terem sido rendidos por um homem que pediu a chave do carro. A informação é que Daniel a havia entregue minutos antes da abordagem.

Segundo apuração do site UOL, os outros funcionários que trabalham no estabelecimento e estavam presentes no horário do roubo também conversaram com as autoridades, mas os depoimentos fornecidos não serviram para concluir as investigações.

ATLETA nada comenta

Após ouvir as testemunhas, a polícia solicitou as imagens de câmeras de segurança do local para tentar solucionar o caso. O roubo foi registrado no 14° Distrito Policial, em Pinheiros, onde segue sob análise para maiores esclarecimentos.

Daniel Alves preferiu não se manisfestar enquanto as investigações não se encerrarem. Ainda de acordo com o estafe do jogador, ele garantiu que não sofreu nenhum tipo de ferimento e passa bem.

À espera de um desfecho positivo da situação, o camisa 10 volta as atenções para a próxima rodada do Campeonato Paulista, quando o São Paulo tem pela frente o clássico diante do Corinthians no Morumbi, sábado, às 19h. O Tricolor ocupa a terceira posição do Grupo C e, até o momento, segue fora da zona de classificação para o mata-mata da competição.