Ex-mulher do goleiro Jean publica foto com filhas nas redes sociais e pede justiça

Rio - Separada do goleiro Jean desde as acusações de agressão que fez contra o atleta, Milena Bemfica desabafou nas redes sociais na última terça-feira. A ex-mulher do jogador publicou uma foto com as duas filhas junto a um texto em que afirma estar passando por dias difíceis. Milena também pediu por justiça no Instagram.



"Quem vê essa nossa foto, juntas e felizes não imagina os dias complicados que a Mamãe aqui tem passado tentando fazer com que tudo saia perfeito e elas não percebam nada. Além do trauma que viveram em ver uma cena que nunca sairá da cabeça delas, de um pai agredindo a mãe ainda tem que conviver sem o seu quartinho, sem as suas bonecas, sem os seus antigos coleguinhas, sem os passeios semanais e a atenção diária que a mamãe tinha" escreveu Milena, que completou:



"Eu não pedi pra ser traída, eu não pedi para ser espancada, quem fez que arque com as consequências dos seus atos", encerrou Milena. A ex-mulher do goleiro o denunciou no final do ano passado e publicou vídeos nas redes sociais, onde aparecia com o rosto machucado. Jean foi preso, mas liberado após julgamento. O São Paulo dispensou o jogador, que foi contratado pelo Atlético-GO recentemente.