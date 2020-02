VERGONHA, PRESIDENTE CAMPELLO

Um grupo de funcionários do Vasco parou de trabalhar por conta dos atrasos salariais. A resposta do clube? Não há previsão para pagamentos. São mais de três folhas salariais em atraso, direitos como férias e FGTS não depositados, além de trabalhadores que não receberam no final de 2017, na gestão Eurico Miranda. Pessoas que ganham salários mínimos e o presidente Alexandre Campello não sabe como pagá-los. Uma vergonha para a grandeza do Vasco.