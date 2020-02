A SUA HORA VAI CHEGAR

Wallim Vasconcelos renunciou a vice-presidência de finanças do Flamengo alegando "divergências de gestão". No Rubro-Negro existe o primeiro escalão, administrado pelo presidente, Rodolfo Landim; o VP de Relações Externas, Luiz Eduardo Baptista, o BAP; e o VP de Marketing, Gustavo Carvalho. No segundo escalão aparecem VP de futebol, Marcos Braz; e o VP Geral, Dunshee de Abranches; além de Cacau Cotta, Bernardo Amaral e os outros VP's. BAP é o pilar das discussões políticas. Ele toma as decisões em todas as áreas. Mas não fala com Braz, que faz grande trabalho e tem moral com a torcida. O resultado acontece e BAP não tem o que fazer. Mas BAP está esperando a hora certa para assumir o futebol. Há uma crise interna e muitos 'pauzinhos' ainda vão ser mexidos. Tomara que não reflita em campo.