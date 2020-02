Comentarista da ESPN Brasil vê pênalti a favor do Fluminense contra o Flamengo ignorado pela arbitragem

Rio - Um jogo com muita emoção, cinco gols e polêmicas da arbitragem, esse foi o Fla-Flu que terminou 3 a 2 com vantagem para o Rubro-negro. De acordo com a comentarista de arbitragem da ESPN, Renata Ruel, a arbitragem acertou na maioria dos lances polêmicos, mas errou em apenas um.

Na opinião dela, o atacante Fernando Pacheco sofreu penalidade quando a partida já estava 3 a 2 para o Flamengo. A dúvida no lance, de acordo com a comentarista é a posição do peruano, que poderia ou não estar avançado. Na câmera da emissora não foi possível checar a real condição do jogador.

No clássico, a arbitragem acabou ignorando a penalidade. O VAR acabou checando o lance e assinalando impedimento do atacante do Fluminense.