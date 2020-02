Cobertura da 'FlaTV' é acusada de frases homofóbicas em clássico: 'Show das poderosas'

Rio - O clássico agitado entre Fluminense e Flamengo, nesta quarta-feira, empolgou os torcedores que foram ao Maracanã acompanhar a semifinal da Taça Guanabara 2020. Contudo, alguns cantos homofóbios foram escutados no estádio. Durante a transmissão da partida pela "FLA TV", os internautas criticaram frases ditas na cobertura dos profissionais do clube com tons homofóbicos.



Aos 20 minutos da primeira etapa, os jogadores do clube tricolor foram reclamar com o árbitro e o momento foi classificado pelo narrador Emerson Santos, da "FLA TV", como um "show das poderosas". O comentarista Alexandre Tavares também foi acusado de fazer brincadeiras com homofóbicas no lance.



"Vai ser expulso ou o jogador do Fluminense vai expulsar o juiz. Nossa, que linda. Arrasou!", disse o comentarista Alexandre, que foi interrompido por Emerson:



"Ataque do "show das poderosas"", afirmou o narrador.



O clima quente da partida trouxe gritos homofóbicos por parte da torcida Rubro-Negra. Algumas manifestação dos tricolores foram ouvidas outras vezes ao longo da partida, vencida pelo Flamengo por 3 a 2. Os rubro-negros, quando o confronto se encaminhava para o apito final, entoaram cânticos homofóbicos como "resposta".



"Time de v***".



Em seguida, tricolores retrucaram com pedidos de "justiça". Com o encerramento (e vaga rubro-negra), ambas as torcidas optaram por enaltecer os seus respectivos times. Com a vitória, o Flamengo espera a Semifinal 2 da competição entre Boavista e Volta Redonda, que será no domingo.