Ex-apresentadora da ESPN processa emissora e cobra quase R$ 1 milhão de indenização

Rio - A ex-apresentadora da ESPN, Juliana Veiga, está processando a emissora na Justiça do Trabalho. De acordo com o "Observatório da Televisão", a jornalista entrou com uma ação pedindo reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa e indenização de R$ 928.360,24 pela perda de direitos trabalhistas.

No processo, Juliana alega que seu contrato foi rescindido por iniciativa da ESPN e que o canal não lhe pagou qualquer tipo de multa, mesmo com anos de casa. Em primeira instância, a Justiça deu ganho de causa à apresentadora e determinou o pagamento do valor. No entanto, a ESPN recorreu e o processo agora corre em segunda instância.

Juliana Veiga deixou a ESPN em março de 2019. Ela estava há sete anos na emissora, onde comandava o "SportsCenter".