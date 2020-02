Desafeto de Galvão Bueno alfineta narrador sobre pedido de desculpas: 'Enfim, admitiu um erro'

Rio - O jornalista Renato Maurício Prado alfinetou o narrador Galvão Bueno, em postagem no Twitter ao comentar o pedido de desculpas do apresentador do programa "Bem, Amigos" para a repórter Nadja Mauad, na última segunda-feira.

Galvão pediu desculpas a Nadja após a repercussão negativa sobre a postura com a repórter durante a transmissão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Athletico-PR, no último domingo. Na ocasião, o narrador pediu informações completas para a jornalista, que já havia informado a notícia.