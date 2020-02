Meligeni luta, mas acaba derrotado para o número quatro do mundo na estreia do Rio Open

Rio - Estreando no Rio Open, o número quatro do ranking mundial, Dominic Thiem, começou com o pé direito no torneio disputado na cidade maravilhosa. Enfrentando o brasileiro Felipe Meligene, sobrinho do ex-tenista Fernando Meligene, o austríaco venceu por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 4/6 e 6/1 em 2h05, nesta terça-feira.



Thiem começou superior na partida, sacando firme e oferecendo perigo ao serviço de Meligeni. O brasileiro resistiu até o quinto game, quando abusou dos erros não forçados e viu austríaco conquistar a primeira quebra na partida, abrindo 5/2. Sólido nas trocas de bola, o número quatro do mundo emplacou mais um break e fechou o primeiro set em 6/2.



No retorno para o segundo set, Thiem sentiu dores no joelho esquerdo e a partida teve que ser paralisada. Recuperado após o atendimento médico, a partida reiniciou normalmente. Jogando de igual para igual e com o apoio da torcida brasileira, Meligeni conseguiu a quebra no sétimo game para abrir 5/3. Em seguida, sacou firme para vencer a parcial por 6/4 e empatar a partida.



No terceiro e decisivo set, Thiem retomou o domínio do confronto e conquistou dois breaks logo de cara, abrindo 5/0. Sacando para fechar, o austríaco não deu chances e selou a vitória por 6/1.



Na segunda rodada do Aberto do Rio de Janeiro, Thiem enfrenta o espanhol Jaume Munar, que venceu o italiano Salvatore Caruso por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4, em 2h06 de partida.