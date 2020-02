Inquérito policial envolvendo acusação de estupro contra ex-treinador do Vasco é arquivado

Rio - A 4ª Vara Criminal do Fórum Israel Gomes de Paula na cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, arquivou na última terça-feira (18) o inquérito policial que fazia as investigações sobre a acusação de estupro feita contra o técnico Milton Mendes em novembro de 2019.





Na época, uma mulher que trabalhava como copeira em um hotel da cidade do interior paulista fez um Boletim de Ocorrência indicando que o treinador então no São Bento, depois de lhe mandar um bilhete com seu número de telefone pedindo para que ela entrasse em contato.



Depois disso, Milton teria adentrado a cozinha a sua procura onde chegou, segundo relato da vítima, a esfregar seu órgão genital contra a vítima.



Em vídeo publicado pelo treinador que também acumula passagem por equipes como Athletico-PR, Santa Cruz, Vasco e Sport, Milton Mendes se mostrou aliviado com o encerramento da denúncia que ele classificou como "extremamente grave e mentirosa".



Advogado do técnico e também presidente do ex-clube de Milton, Márcio Rogério Dias entende que o arquivamento do caso foi fruto de uma situação onde ele jamais duvidou da inocência do ex-funcionário e cliente:



"Nunca tive dúvida sobre a inocência do Milton neste caso. Ele é um profissional sério, íntegro e verdadeiro, não existia a menor possibilidade de a decisão ter sido outra".