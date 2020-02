Jogador leva suspensão de cinco anos após morder pênis do rival em briga

Rio - Um fato inusitado chamou a atenção no campeonato de futebol amador da França. Após se envolver em uma briga e morder o pênis do rival, que atuava pelo Terville, um jogador do Soetrich foi suspenso dos gramados por cinco anos.

O caso aconteceu há cerca de três meses, mas só veio à tona agora. Após a partida, dois adversários se agrediam no estacionamento, quando o jogador do Terville tentou separar, mas acabou sendo surpreendido pela mordida em seu órgão genital.

A vítima foi encaminhada ao hospital e acabou tendo que levar dez pontos no local.