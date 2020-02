Comentarista vê Flamengo acima da Seleção: 'É mais simples de encaixar Casemiro e Neymar'

Rio - O futebol praticado pelo Flamengo segue arrancando elogios. Nesta terça-feira, durante o programa "Seleção SporTV", o comentarista Arnaldo Ribeiro rasgou elogios à equipe de Jorge Jesus fez duras críticas ao time de Tite, que, segundo ele, deveria jogar mais do que o "melhor time do Brasil".

"Em tese, a seleção brasileira tem que jogar mais que o principal clube do seu país. Se você tivesse uma Copa do Mundo amanhã seria mais simples encaixar o Neymar e Casemiro no Flamengo do que pensar em outra situação. A fluidez é tanta nesse Flamengo, e são jogadores de nível de Seleção. Hoje é mais simples encaixar jogadores extraclasse do que remontar o time. A cada partida da Seleção que o time não tiver o nível que o Flamengo apresenta, isso estará nas coletivas do Tite. A primeira pergunta que eu faria para o Tite é o motivo da Seleção não jogar como o Flamengo", disse Arnaldo.