Rio - Mauro Naves retornou ao jornalismo esportivo da televisão. Claro, por uma tarde. O ex-repórter da Globo fez uma participação especial durante o 'Expediente Futebol', da Fox Sports.



Naves iniciou o programa ao lado do apresentador Luciano Calheiros e sua participação foi festejada. Ele permaneceu até a metade da atração, mas teve sair por conta de um compromisso pessoal. Entretanto, ele ainda voltou no fim do programa para se despedir.



Essa não será a única participação de Mauro na programação da Fox Sports. No próximo sábado, o ex-Globo será o convidado especial do 'Aqui com Benja', em uma entrevista exclusiva com o apresentador Benjamin Back.