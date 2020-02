Após participação, Mauro Naves se reúne para negociar contrato com a Fox Sports

Rio - O repórter Mauro Naves pode estar próximo de retornar à TV. De acordo com o portal "Observatório da Televisão", após participar dos programas "Expediente Futebol" e "Aqui com Benja", na última quarta-feira, o jornalista se reuniu com a cúpula da Fox Sports para negociar uma possível contratação.

Segundo a publicação, Mauro se reuniu com Eduardo Zebini, executivo número 1 da emissora, e gostou do que ouviu. A chance de fazer algo diferente de seu trabalho na TV Globo lhe seduziu, assim como a estrutura da Fox, que o impressionou. A relação entre as partes tem sido vista como “namoro que pode terminar em casamento”.

Mauro Naves está longe da TV desde junho, quando foi demitido da TV Globo por se envolver no caso da acusação de estupro contra Neymar. O afastamento do repórter foi revelado por William Bonner através de uma nota no "Jornal Nacional".