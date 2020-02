Thiago Wild faz jogaço, mas perde no tie-break do terceiro set e dá adeus ao Rio Open

Rio - Thiago Wild está eliminado do Rio Open. Apesar do apoio da torcida e uma ótima exibição na Quadra Guga Kuerten, o brasileiro foi derrotado para um dos favoritos ao título do torneio, Borna Coric. Com o resultado, não resta mais nenhum representante do Brasil na chave de simples do ATP 500 disputado no Rio de Janeiro. Classificado, o croata encara o italiano Sonego valendo vaga na semifinal. O tenista paranaense saiu de quadra bastante aplaudido pela torcida.



Como era esperado, Coric tentou impor o seu ritmo diante de Thiago Wild desde o início da partida. Sólido nas trocas de bola, o croata conquistou a primeira quebra no quarto game para abrir 4/1. No embalo da torcida, o jovem de 19 anos devolveu a desvantagem no sétimo game. Porém, logo em seguida, viu o cabeça de chave número cinco do torneio conseguir mais um break para fechar a parcial em 6/3.



Precisando reagir para se manter vivo no torneio, Thiago Wild voltou melhor para o segundo set. Sacando firme e aproveitando as chances para conseguir a quebra de saque para cima de Coric, no terceiro game, abrindo 4/1. Confiante, o brasileiro alcançou mais uma vantagem para fechar em 6/1 e empatar o jogo.



O terceiro e decisivo set foi muito equilibrado, com ambos jogando bem os seus games de saque e o oferecendo poucas chances ao adversário. Sem quebras, o vencedor teve que ser decidido no tie-break.

Coric começou melhor no game desempate e conquistou duas mini quebras logo de cara, abrindo 3-0. Sem abaixar a cabeça, Thiago Wild conseguiu devolveu a desvantagem e igualou o tie-break em 4-4. Apesar do momento delicado, o croata manteve a calma para conseguir a mini quebra decisiva no décimo ponto, abrindo 6-4. Na sequência, sacou firme e selou a vitória por 7-5.



Na próxima rodada do Aberto do Rio De Janeiro, Coric vai encarar o italiano Lorenzo Sonego, que bateu o cabeça de chave número dois em duplo 7/6 (5), em 2h12 de partida disputadíssima.